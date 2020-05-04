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Футболист «Динамо» оплатил питание новосибирским врачам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0

Защитник московского «Динамо», уроженец Новосибирска Владимир Рыков на десять дней оплатил доставку обедов для сотрудников городской клинической больницы № 11.

«Сегодня на плечи наших медицинских работников выпала самая тяжелая нагрузка, им приходится работать практически в круглосуточном режиме. Захотелось как-то поддержать их в этот сложный период», — сказал игрок паблику «АСТ-54».

Футболист с помощью друзей организовал доставку горячего питания в Городскую клиническую больницу №11, где развернуто отделение для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

32-летний Рыков родился в Новосибирске, является воспитанником клуба «Чкаловец». За «Динамо» футболист выступает с 2016 года. В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавирусной инфекции, отыграл за столичную команду 14 матчей. «Динамо» после 22 туров занимает шестое место в таблице чемпионата России с 30 очками.

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