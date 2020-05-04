Молодой врач с коронавирусом умер в Хакасии

Врач-травматолог из Абакана, заразившийся COVID-19, скончался, ему было 26 лет, сообщила пресс-служба правительства Республики Хакасия в понедельник.

Травматолог работал в травматологическом отделении Абаканской межрайонной клинической больницы, которое на сегодня находится в режиме обсервации из-за ранее занесенной пациентом новой коронавирусной инфекции.

Заразившийся коронавирусом врач в течение двух недель проходил интенсивную терапию на аппарате искусственной вентиляции легких в центре лечения пневмоний на базе Черногорской межрайонной больницы. Несмотря на усилия коллег, он скончался.

В Хакасии, по данным на 4 мая, зарегистрировано 302 случая (плюс 30 за сутки) коронавирусной инфекции, 25 человек выздоровели, восемь скончались.