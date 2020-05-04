Озвучены оптимистичные сроки возвращения международных рейсов

Восстановление международного авиасообщения может состояться в середине лета, такое мнение выразила официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова.

«Точные сроки полетов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета», — сказала Спивакова в эфире телеканала «Россия-24».

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По мнению официального представителя «Аэрофлота», после пандемии коронавируса возможно введение особых мер предосторожности для пассажиров и перевозчиков. Пока в авиакомпании сохраняют усиленную дезинфекцию самолетов.

«Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами», — подчеркнула Спивакова.

Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Пассажирские самолеты летают в другие страны только для вывоза граждан.