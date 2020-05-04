Состоялась репетиция воздушной части парада Победы в Москве

Более 70 боевых самолетов и вертолетов пролетели над Москвой в понедельник в рамках репетиции авиационного парада ко Дню Победы — жители столицы поделились фото и видео в социальных сетях.

Все массовые праздничные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, включая парад на Красной площади, перенесены из-за распространения коронавируса. 9 мая в некоторых городах состоятся авиационные парада, также запланированы салюты.

В авиапараде над столицей будут участвовать четыре авиакомплекса «Кинжал» — истребители МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты, а также четыре истребителя 5-го поколения Су-57.

Также над столицей пролетят самолет дальней радиолокационной разведки А-50, транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34.

В строю авиации будут участвовать истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н. Замкнут парад шесть штурмовиков Су-25.