НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Состоялась репетиция воздушной части парада Победы в Москве

Источник:
Sibnet.ru
140 0

Более 70 боевых самолетов и вертолетов пролетели над Москвой в понедельник в рамках репетиции авиационного парада ко Дню Победы — жители столицы поделились фото и видео в социальных сетях.

Все массовые праздничные мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, включая парад на Красной площади, перенесены из-за распространения коронавируса. 9 мая в некоторых городах состоятся авиационные парада, также запланированы салюты.

В авиапараде над столицей будут участвовать четыре авиакомплекса «Кинжал» — истребители МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракеты, а также четыре истребителя 5-го поколения Су-57.

Также над столицей пролетят самолет дальней радиолокационной разведки А-50, транспортники Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34.

В строю авиации будут участвовать истребители МиГ-29, Су-30 и Су-35С, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н. Замкнут парад шесть штурмовиков Су-25.


Еще по теме
Рассекречены документы о штурме Берлина
Евросоюз создаст «танк будущего»
Захарова обвинила США в подталкивании мира к ядерной войне
Авиапарад пройдет в трех городах Сибири 9 мая
смотреть все
Оборона #Армия
КАРТИНА ДНЯ
•
Ограничения сохранят до появления вакцины
•
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве. ФОТО и ВИДЕО
•
Озвучены оптимистичные сроки возвращения международных рейсов
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Молодой врач с коронавирусом умер в Хакасии
Сибирь 04.05.2020 17:48
Мэр заявил о готовности Новосибирска к введению электронных пропусков
Сибирь 04.05.2020 15:56
Жертва COVID-19 появилась в очаге заражения Алтайского края
Сибирь 04.05.2020 15:43
Мужчина с коронавирусной пневмонией скончался в Кузбассе
Сибирь 04.05.2020 13:32
Самое популярное
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
82332
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
24236
Российские банки снизят ставки по рублевым вкладам
10146
Google Play бесплатно раздаст самую дорогую игру
8637
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Ограничения сохранят до появления вакцины
•
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве. ФОТО и ВИДЕО
•
Озвучены оптимистичные сроки возвращения международных рейсов
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Как это работает
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Да пусть берегётся сколько хочет. Может вообще из скафандра не вылазить коли надо. Лишь бы остальным...

suportar

Президента надо охранять. Ему же еще прошлогодние "майские указы" переписать надо.

Ballazan

Незалежные, у вас километры видео есть - кто бросал коктейли, кто стрелял и добивал выпрыгивающих из...

лачинов

С одной стороны прав, с другой стороны не совсем оправданный риск. На мой взгляд можно было допустить...

Gargas

Они же не могут признать что сами это организовали и осудить себя.