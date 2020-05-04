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Составлена пятерка самых дешевых авто в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Самые бюджетные автомобили в России стоят от 383 тысяч рублей, в пятерку вошли модели Lada, Datsun и Renault.

Рейтинг из пяти самых бюджетных автомобилей по состоянию на 1 мая составил портал CarsWeek. Первое место в нем заняла Lada Granta. Самая дешевая версия этого отечественного автомобиля стоит от 460,9 тысячи рублей.

При этом с учетом акций и скидок, предлагаемых производителем сейчас, приобрести авто можно за 383 тысяч рублей. В комплектации предусмотрены 1,6-литровый 8-клапанный двигатель мощностью 87 лошадиных сил, подушка безопасности и ABS.

На втором месте — модель on-DO японской марки Datsun, которая производится на АвтоВАЗе на базе Granta. Стоимость седана, отличающегося от Granta экстерьером и интерьером, начинается от 511 тысяч рублей.

На третье место портал поставил Lada Largus. Эта российская модель создана на базе Renault Logan и стоит от 622,9 тысячи рублей.

На четвертом и пятом местах Renault Logan и Sandero. Это седан и хэтчбек, построенные на одной платформе и имеющие одну базовую цену — 625 тысяч рублей.

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