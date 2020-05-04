Жертва COVID-19 появилась в очаге заражения Алтайского края

Пожилой мужчина с тяжелыми хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией скончался в Алтайском крае, он был жителем Змеиногорска, где зафиксирована вспышка COVID-19, сообщил оперативный штаб в понедельник.

75-летний житель Змеиногорска поступил в стационар с внебольничной пневмонией. Как и всем пациентам с этим диагнозам, ему было проведено обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Тест показал положительный результат.

Пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы и находился на постоянной гормонотерапии. Это способствовало стремительному развитию внебольничной пневмонии и снижало эффективность проводимого лечения.

Вспышка коронавирусной инфекции началась на Корболихинском руднике с 17 апреля, когда был выявлен первый пациент. С 24 апреля в Змеиногорском районе был введен строгий карантин. По данным на 4 мая, COVID-19 подтвержден еще у 28 жителей этого района.

Всего в крае за минувшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 534 человека, в том числе 51 ребенок до 17 лет. 82 пациента выздоровели.