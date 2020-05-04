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Обнаружена необычная мертвая звезда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрофизики обнаружили необычную нейтронную погибшую звезду Swift J1818.0-1607, она может оказаться «недостающим звеном» между магнитарами и пульсарами.

Звезду Swift J1818.0-1607 зафиксировал телескоп Burst Alert в обсерватории Swift. Сначала ученые решили, что это магнитар — редкая нейтронная звезда с необычайно мощным магнитным полем (в 4 миллиарда больше, чем у Земли). Но затем выяснилось, что она испускает импульсное радиоизлучение, что определяет ее и как радиопульсар, пишет ScienceAlert со ссылкой на команду из Технологического университета Суинберна.

Swift J1818.0-1607 является самым быстрым вращающимся пульсаром, найденным на сегодняшний день, и он, вероятно, также самый молодой — звезде всего около 240 лет.

Ученым известные еще четыре радиомагнитара, однако у Swift J1818.0-1607 есть особенность, которой нет ни у одного из них. При переходе от низких частот к высоким астрономы обнаружили резкое падение яркости радиоизлучения. При этом другие радиомагнитары имеют почти постоянную яркость по всему радиочастотному спектру.

Как считают астрофизики, это открытие может доказать, что пульсары могут эволюционировать в магнитары, а также, что разрушающиеся звезды обладают магнитным полем, ему подобным.

Исследователи подчеркивают, что для окончательных выводов необходимо дополнительное изучение Swift J1818.0-1607.

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лачинов

Да пусть берегётся сколько хочет. Может вообще из скафандра не вылазить коли надо. Лишь бы остальным...

suportar

Президента надо охранять. Ему же еще прошлогодние "майские указы" переписать надо.

Ballazan

Незалежные, у вас километры видео есть - кто бросал коктейли, кто стрелял и добивал выпрыгивающих из...

лачинов

С одной стороны прав, с другой стороны не совсем оправданный риск. На мой взгляд можно было допустить...

Gargas

Они же не могут признать что сами это организовали и осудить себя.