Обнаружена необычная мертвая звезда

Астрофизики обнаружили необычную нейтронную погибшую звезду Swift J1818.0-1607, она может оказаться «недостающим звеном» между магнитарами и пульсарами.

Звезду Swift J1818.0-1607 зафиксировал телескоп Burst Alert в обсерватории Swift. Сначала ученые решили, что это магнитар — редкая нейтронная звезда с необычайно мощным магнитным полем (в 4 миллиарда больше, чем у Земли). Но затем выяснилось, что она испускает импульсное радиоизлучение, что определяет ее и как радиопульсар, пишет ScienceAlert со ссылкой на команду из Технологического университета Суинберна.

Swift J1818.0-1607 является самым быстрым вращающимся пульсаром, найденным на сегодняшний день, и он, вероятно, также самый молодой — звезде всего около 240 лет.

Ученым известные еще четыре радиомагнитара, однако у Swift J1818.0-1607 есть особенность, которой нет ни у одного из них. При переходе от низких частот к высоким астрономы обнаружили резкое падение яркости радиоизлучения. При этом другие радиомагнитары имеют почти постоянную яркость по всему радиочастотному спектру.

Как считают астрофизики, это открытие может доказать, что пульсары могут эволюционировать в магнитары, а также, что разрушающиеся звезды обладают магнитным полем, ему подобным.

Исследователи подчеркивают, что для окончательных выводов необходимо дополнительное изучение Swift J1818.0-1607.