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Роструд объяснил начисление зарплаты за нерабочие дни в мае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются работающим в эти дни гражданам в одинарном размере, сообщила пресс-служба Роструда.

Нерабочими объявлены 6, 7 и 8 мая. Дни с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, согласно производственному календарю, являются праздничными выходными днями.

Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере.

Заработная плата сотрудников не должна снижаться, если их трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились, отмечал министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По Трудовому кодексу РФ наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты.

По словам главы Минтруда, в удаленном режиме сейчас работают около 10% россиян.

По состоянию на 3 мая в стране диагностировали COVID-19 у 134 687 человек, из них более 16 тысяч пациентов вылечились. От болезни умерли 1280 человек.

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