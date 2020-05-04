Ограничения сохранят до появления вакцины

Ограничительные меры в России частично сохранятся вплоть до создания медикаментозных мер профилактики распространения нового коронавируса, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

Мурашко подчеркнул, что ограничительные мероприятия в стране будут сниматься плавно и поэтапно. Министр здравоохранения добавил, что в случае, если не будет создан популяционный иммунитет, есть риск возникновения второй волны заболевания, вызванного вирусом.

«Это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», — отметил он.

По словам министра, возможно создание «паспорта иммунитета», где будет указано, переболел человек коронавирусом или нет, вся необходимая информация для этого уже имеется.

«Я не вижу в этом проблемы, на самом деле. Это можно сделать, мы создали определенный информационный ресурс, причем создали его очень быстро, фактически за семь дней, была сделана новая программа, в которой сегодня каждый заболевший коронавирусной инфекцией виден», — сказал он.