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Первая женщина с коронавирусом умерла в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Две новые смерти пациентов с коронавирусной инфекцией подтверждены в Новосибирской области, общее количество скончавшихся достигло девяти, сообщил оперативный штаб региона в понедельник. Впервые в регионе умерла женщина с COVID-19.

За сутки скончались два человека: женщина 55 лет и мужчина 61 год. До этого в регионе скончались семь пациентов — это были мужчины в возрасте от 32 до 73 лет.

Общее количество зараженных COVID-19 в регионе сейчас — 681 (плюс 61 человек за сутки), из них 28 — дети. 150 человек выздоровели.

В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ —12 человек.

В детскую больницу №3 госпитализирован 91 ребенок с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 711, в том числе пациенты с установленным диагнозом. Три человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, три — в Сузунскую, один — в Карасукскую и один — в Маслянинскую ЦРБ.

Тема: Распространение коронавируса
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suportar

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