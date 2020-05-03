Лукашенко отказался отменять парад Победы и пригласил россиян

Военный парад в честь 75-летия Победы не может быть отменен из-за пандемии коронавируса, поскольку имеет глубокое идеологическое и эмоциональное значение для Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы не можем отменить парад, просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали, умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

Он отметил, что среди желающих посетить парад есть и ветераны вооруженных сил. «Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь, хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть. Я придерживаюсь своей тактики: стариков надо поберечь», — указал президент.

По словам Лукашенко, «отдельные российские депутаты и сенаторы также изъявили желание посетить парад» в Минске. «Мы приветствуем это, пусть приезжают. Если надо для этого выделить средства связи, мы обеспечим. У нас аэропорт открыт. Думаю, мы с руководством России договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», — отметил он.

Российские эксперты раскритиковали решение Лукашенко. «Нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость», — сказал радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник российского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Ларичев.

Ученый отметил, что во время массового мероприятия будет очень тяжело контролировать эпидемиологическую ситуацию, часть людей будет в масках, часть — нет, заболеваемость непременно вырастет.