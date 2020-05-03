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Психотерапевт перечислила признаки «карантинной депрессии»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © pixabay.com/anemone123

Месяц самоизоляции из-за пандемии коронавируса подпортил психику многим россиянам, из-за вынужденного карантина у кого-то даже стала развиваться клиническая депрессия, считает врач-психотерапевт Айна Громова.

«Первое на что надо обратить внимание — это повышенная раздражительность. Этот симптом врачи называют гиперэстезия или повышенная чувствительность нервной системы. Если раньше человек проходил мимо телевизора с громким звуком и чувствовал себя спокойно, то сейчас громкие звуки у него вызывают резкую бурю», — приводит РИА Новости слова Громовой.

Врач отметила, что, «если вы просыпаетесь утром, а у вас ощущение как будто вас переехал грузовик, то этот фактор истощит нервную систему и способен провоцировать дальнейшее развитие клинической депрессии». «Если раньше вы улыбались, о чем-то мечтали и строили планы, а теперь ничего не хотите, то это тоже должно вас насторожить», — добавила Громова.

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«Еще очень важно, что при депрессии люди будут отмечать, что у них нет желания есть. Для них мясо и трава будут одним и тем же. Также если у вас нет никаких сексуальных потребностей в 30, 40 или 50 лет, то на это тоже стоит обратить внимание, поскольку это не очень хороший фактор», – пояснила психотерапевт.

Победить «карантинную депрессию» можно с помощью простой техники. «Нужно найти личное пространство со временем для ничегонеделания без задач и взаимодействий с семьей. Если человек не имеет личного пространства, то он не может восстанавливаться и все время жалуется, что хотел бы побыть один, но нет времени. Так вот, время надо находить всегда, не дожидаясь момента, когда станет плохо», — посоветовала психотерапевт.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Uynachalnica

И никто работать не хочет? Странно! Где-то власти недоозаботились!

gena415

жаль врача ,но кто её довёл до самоубийства ?? кто?ей пусть земля будет пухом А тому или той ад ,ад,ад.

Alexander222

"Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...." (М.И. Кутузов)

Evgen_26

негры получили прорву саранчи. какая ещё помощь? чистый белок! пусть её и едят

ponhik78

Ну собственно это не единичный случай когда животные обращаются за помощью к людям. Плохо то, что люди...