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Ученые нашли природное средство от похмелья

Источник:
РИА Новости
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Фото: © pixabay.com/jarmoluk

Экстракты некоторых растений способны облегчить недомогание, связанное с чрезмерным употреблением алкогольных напитков, открыли ученые из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга.

Они провели эксперимент с участием 214 человек, которых разделили на три группы. За 45 минут до употребления спиртного и сразу после добровольцам дали выпить специальный раствор, сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

В первом случае он включал в себя экстракты корня имбиря, барбадосской вишни, кактуса опунции, гинкго билоба, ивы, магний, калий, бикарбонат натрия, цинк, рибофлавин, тиамин и фолиевую кислоту, а также стевиолгликозиды и инулин. Вторая группа получила добавку без растительных экстрактов, в третья — плацебо.

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Результаты эксперимента показали, что во всех группах интенсивность симптомов похмелья была разной. Лучше всего себя чувствовали те, кто получил добавку с растительными экстрактами, витаминами и минералами. По сравнению с участниками, принявшими плацебо, у первой группы на 34% уменьшилась головная боль, тошнота — на 42% , чувство безразличия — на 27%, беспокойство — на 41%. Во второй группе не заметили существенных улучшений.

По мнению ученых, такой эффект вызвали содержащиеся в растениях полифенолы и флавоноиды. Какие именно механизмы оказали такое влияние на самочувствие участников, еще предстоит выяснить.

Исследователи заметили, что витамины и минералы сами по себе не помогли людям справиться с похмельем. Это ставит под вопрос мнение, что его симптомы обусловлены обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. Кроме того, полученные данные свидетельствуют о том, что алкоголь не всегда приводит к значительной потере жидкости в организме.

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Uynachalnica

И никто работать не хочет? Странно! Где-то власти недоозаботились!

gena415

жаль врача ,но кто её довёл до самоубийства ?? кто?ей пусть земля будет пухом А тому или той ад ,ад,ад.

Alexander222

"Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...." (М.И. Кутузов)

Evgen_26

негры получили прорву саранчи. какая ещё помощь? чистый белок! пусть её и едят

ponhik78

Ну собственно это не единичный случай когда животные обращаются за помощью к людям. Плохо то, что люди...