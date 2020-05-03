Кремль призвал смириться с долгими ограничениями из-за вируса

Меры предосторожности из-за эпидемии коронавируса еще какое-то время придется соблюдать всем, включая президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очевидно, что меры предосторожности нельзя будет отменить за одну ночь или за одну секунду росчерком пера. Нам всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно главе государства», — приводит ТАСС слова официального представителя Кремля, сказанные им в ответ на вопрос, как долго президент будет работать в дистанционном режиме.

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Песков отметил, что в эти дни охрана здоровья главы государства обеспечивается на максимально высоком уровне. «Все мы понимаем степень эпидемиологической опасности, она одинакова для всех, вне зависимости от должности, вне зависимости от поста. Именно поэтому президент и работает в таком почти изолированном режиме в Ново-Огарево», — отметил пресс-секретарь президента.

По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 134 687 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 16 639 человек, от осложнений умерли 1 280.