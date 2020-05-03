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Спецслужбы Запада обвинили Китай в уничтожении фактов о вирусе

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса, пишет австралийская газета Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничное досье, подготовленное западными спецслужбами.

Китай, «подвергая риску другие страны», скрывал любую информацию о коронавирусе, заставляя говорящих о нем врачей замолчать или «исчезнуть», сказано в документе. Пекин уничтожал доказательства наличия коронавируса в лабораториях и отказывался предоставлять биоматериалы ученым, говорится в досье разведывательного союза «Пять глаз», в который входят США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Великобритания.

Китай, согласно досье, еще в начале декабря имел доказательства передачи коронавируса от человека человеку, однако «отрицал это до 20 января». ВОЗ также отрицала эту информацию, несмотря на опасения, которые еще 31 декабря выражали власти Тайваня, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

В досье упоминается группа ученых под руководством Ши Чжэнли из Уханьского института вирусологии. По данным западных спецслужб, именно эти исследователи обнаружили в пещере в провинции Юньнань образцы коронавируса, в которых было замечено поразительное генетическое сходство с COVID-19.

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В досье говорится, что когда Ши Чжэнли узнала о вспышке коронавируса, она не могла спать, опасаясь, что инфекция распространилась из ее лаборатории, однако позже успокоилась, так как, по ее словам, геном коронавируса не совпадает с теми вирусами, которые она изучала.

В свою очередь телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя США, что доклад в целом соответствует данным американской разведки.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. МИД КНР заявлял, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Тема: Распространение коронавируса
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