Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области

Сильные дожди, мокрый снег, грозы и штормовой ветер пообещали синоптики жителям Новосибирской области в понедельник и вторник. Пешеходам и автомобилистам нужно быть предельно острожными, сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в субботу и воскресенье по области ожидаются дожди, грозы, по юго-востоку сильные дожди, по северным районам — с мокрым снегом, усиление ветра по восточным районам от 14 до 24 метров в секунду, возможно похолодание.

Но местами по юго-востоку сохранится высокая пожароопасность четвертого класса, а опасные метеоявления будут способствовать осложнению обстановки. Жителям области следует быть предельно осторожным, соблюдать меры личной безопасности как в быту, так и на улицах, в природной среде.

Специалисты МЧС России предупредили, что непогода может осложнить ситуацию с природными и бытовыми пожарами, обстановку на дорогах, вызвать повреждения линий связи и электропередач, срывы кровли со зданий и сооружений, падение деревьев.

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В связи с интенсивными осадками на пониженных участках местности возможны локальные подтопления, особенно там, где не очищены ливневые стоки и подобные сооружения. В ветреную погоду гражданам следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем.

Автомобилистам рекомендуется не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов.