Попова допустила возможность заражения с едой и водой

Коронавирус может распространяться как воздушно-капельным, так и контактным путем, при этом абсолютно исключить возможность его попадания в организм с едой и водой тоже нельзя, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«[Возможность распространения вируса] с продуктами питания или с водой — вопрос дискутабельный. Но вместе с тем абсолютно исключить этот путь сегодня никто из коллег не берется», — приводит ТАСС слова Поповой.

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Попова напомнила о необходимости протирать гаджеты и обрабатывать поверхности, чтобы вирус не смог попасть в организм через руки. Глава Роспотребнадзора также отметила, что, согласно проведенным исследованиям, вирус может сохраняться на предметах до 72 часов.

«В домашних условиях избавиться от вируса можно, используя что-то горячее <...> можно проглаживанием — это давно известный способ избавиться от любого вируса», — добавила она.