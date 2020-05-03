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Бизнес Бурятии пожаловался властям на угрозу «вымирания»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Предприниматели Бурятии написали обращение в адрес главы республики Алексея Цыденову, где сообщили, что из-за режима самоизоляции оказалась на грани «вымирания». Документ они разместили в социальных сетях.

«Мы, предприниматели города Улан-Удэ в сфере розничной торговли просим обратить внимание и прислушаться к проблемам малого и среднего бизнеса. В сложившейся ситуации мы оказались на грани вымирания и банкротства», — указали в коллективном обращении представители бизнес-сообщества.

Они отметили, что вынуждены платить заработную плату сотрудникам, оплачивать коммунальные расходы, аренду, платежи по кредитам. Многие из обратившихся создали семейный бизнес, когда на одном малом предприятии работает муж и жена. В итоге закрытие магазинов, кафе, турбизнеса привело к тому, что целые семьи остались без заработка.

«Все предложенные меры поддержки государства на деле еще больше усугубляют наше положение. После реструктуризации кредитов, наши долги перед банками еще больше увеличатся, а некоторые банки и вовсе отказывают в представлении кредитных каникул. Беспроцентный кредит на заплату работникам — это дополнительная кабала для предпринимателей», — написали авторы сообщения.

При этом владельцы непродуктового ритейла обратили внимание, что их заставили закрыть магазины, но в республике продолжают работу крупные федеральные сети.

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