НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Россияне рассказали, чего больше хотят после выхода из изоляции

Источник:
ТАСС
179 1
Фото: © Sibnet.ru

Большинство россиян после снятия ограничений в первую очередь планирует прогуляться по городу, а также обнять родных и друзей? свидетельствуют результаты опроса, проведенного командой стопкоронавирус.рф.

Участникам исследования задали вопрос, что они сделают в первую очередь после снятия ограничений. «Лидирующую позицию заняли прогулки по городу (29-42% опрошенных), на втором месте объятия с родными и друзьями (25-26%). От 16% до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, а от 6 до 9% - пойти в ресторан или кафе», — говорится в итогах опроса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГигиена души, или Как пережить изоляцию в одиночестве

Отправиться в кино, театр или музей планируют 5-6% опрошенных. «Еще 3-4% хотят нарядиться и пойти "в люди", а от 2% до 5% — посетить салон красоты», — добавляют авторы исследования.

Опрос проводился 1-2 мая в каналах стопкоронавирус.рф в Viber, Telegram, ICQ, ВКонтакте. Всего проголосовали более 126,2 тысячи человек.

Тема: Распространение коронавируса
Очаг коронавируса выявили в пансионате для престарелых в Забайкалье
Первые пациенты выздоровели от COVID-19 в Горном Алтае
Второй больной с коронавирусом скончался в Томске
Число инфицированных в России за сутки возросло на 10 663
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
•
Попова допустила возможность заражения с едой и водой
•
Трамп искренне обрадовался «воскрешению» Ким Чен Ына
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
Как это работает
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Очаг коронавируса выявили в пансионате для престарелых в Забайкалье
Сибирь 03.05.2020 18:03
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
Сибирь 03.05.2020 17:33
Бизнес Бурятии пожаловался властям на угрозу «вымирания»
Сибирь 03.05.2020 17:03
Первые пациенты выздоровели от COVID-19 в Горном Алтае
Сибирь 03.05.2020 16:33
Самое популярное
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
64148
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
10212
Российские банки снизят ставки по рублевым вкладам
8802
Google Play бесплатно раздаст самую дорогую игру
7864
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
•
Попова допустила возможность заражения с едой и водой
•
Трамп искренне обрадовался «воскрешению» Ким Чен Ына
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

gena415

жаль врача ,но кто её довёл до самоубийства ?? кто?ей пусть земля будет пухом А тому или той ад ,ад,ад.

ponhik78

Ну собственно это не единичный случай когда животные обращаются за помощью к людям. Плохо то, что люди...

Alexander222

"Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...." (М.И. Кутузов)

Evgen_26

негры получили прорву саранчи. какая ещё помощь? чистый белок! пусть её и едят

gena415

Кима жил,Кима жив ,Кима будет жить