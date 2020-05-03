Первые пациенты выздоровели от COVID-19 в Горном Алтае

Первые два пациента выздоровели от коронавируса в Республике Алтай, дольше всех сопротивлявшейся инфекции.

Как сообщает оперштаб региона, выписана жительница Онгудайского района, ставшая первой пациенткой с этим заболеванием в республике. Она заболела от приезжавших в гости родственников из Барнаула.

Еще одна выздоровевшая – медработник детской поликлиники. У обеих проведённые исследования показали отрицательный результат.

По последним данным, в Республике Алтай остаются 36 лабораторно подтверждённых случаев заболевания, в том числе 10 – в Турочакском районе, 9 – в Горно-Алтайске, 7 – в Онгудайском районе, 6 – Усть-Коксинском районе, по 2 – в Майминском и в Шебалинском районах.

Под медицинским наблюдением на домашнем карантине в регионе находится 401 человек. За весь период на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано более девяти тысяч человек.