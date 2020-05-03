Второй больной с коронавирусом скончался в Томске

Второй пациент с диагностированной коронавирусной инфекцией скончался в Томской области. Мужчине было больше 70 лет и у него были сопутствующие заболевания, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

В респираторном госпитале на базе МСЧ N2 в субботу умер второй пациент с коронавирусной инфекцией. С первого дня на протяжении всех десяти дней госпитализации больной находился на искусственной вентиляции легких. Течение болезни осложнял ряд сопутствующих хронических заболеваний, среди которых болезни сердечно-сосудистой системы и почек, в том числе в стадии декомпенсации.

В стационаре пациент получал противовирусную и антибактериальную терапию. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Как и первый скончавшийся в Томской области 30 апреля, пациент был старше 70 лет.

По данным на воскресенье, 3 мая, в области за сутки выявлены 17 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. У восьми человек болезнь протекает без симптомов, они изолированы.

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Семеро госпитализированы в респираторный госпиталь, развернутый в медсанчасти N2 областного центра (у четверых пневмония, у троих - ОРВИ), двое - в инфекционное отделение больницы №3 с симптомами ОРВИ.

По словам вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева, 16 заболевших за последние сутки контактировали с ранее выявленными пациентами с диагнозом коронавирусной инфекции. Один случай – «привозной» из Москвы.

Всего в Томской области зарегистрировано 119 случаев заболевания коронавирусом: 48 на лечении в стационарах, 27 выздоровели, двое умерли.