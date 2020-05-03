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Число инфицированных в России за сутки возросло на 10 663

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 10 633, и сейчас пациентов с этой инфекцией насчитывается 134 687 во всех регионах страны, сообщает оперативный штаб.

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Это новый суточный рекорд по приросту зараженных в России. Предыдущий был зарегистрирован накануне, когда за сутки коронавирус выявили у 9,6 тысячи человек.

За сутки выздоровели 1 626 человек, с болезнью справились уже 16 639 пациентов. Зафиксировано 58 летальных исходов, таким образом, за время распространения коронавируса от осложнений умерли уже 1 280 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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