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Эксперт отсоветовал россиянам в кризис вкладываться в покупки

Источник:
"Прайм"
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Фото: © Sibnet.ru

Вкладывать деньги в товар, даже в период обвала рубля, не имеет смысла, считает гендиректор информационного агентства InfoLine Иван Федяков. Эксперт «БКС Брокер» Михаил Зельцер отметил, что ряд товаров временно вырос в цене.

Идея покупки товаров в период обвала рубля — неправильная. «Покупкой товара защитить свои накопления не получится», — приводит «Прайм» слова эксперта.

«Даже если рассматривать вложение денег в недвижимость, то одно дело, когда недвижимость рассматривается как актив, и совсем другое — если она приобретается только ради вложения средств», — добавил специалист.

Как сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Зельцер, с конца февраля, когда разгорелся мировой кризис на фоне пандемии, российский рубль потерял около 10%.

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«Период самоизоляции снизил потребительские расходы. Таким образом, сформировался некий отложенный спрос», — сказал он. По словам эксперта, по ряду потребительских товаров — бытовая техника, телекоммуникационное оборудование, автомобили и запчасти — может наблюдаться локальный дефицит, что приведет к кратковременному росту их стоимости.

Зельцер подчеркнул, что с течением времени восстановление цепочек поставок неминуемо приведет к балансу спроса и предложения и снизит цены. Таким образом, речь идет лишь об отложенном спросе на товары длительного пользования, полагает он.

Согласно исследованию сервиса Работа.ру, расходы большинства россиян на фоне распространения коронавируса остались на прежнем уровне, поэтому они не откладывают денежные средства, накоплениями на «черный день» обладают порядка 40% россиян.

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Топ комментариев

gena415

жаль врача ,но кто её довёл до самоубийства ?? кто?ей пусть земля будет пухом А тому или той ад ,ад,ад.

ponhik78

Ну собственно это не единичный случай когда животные обращаются за помощью к людям. Плохо то, что люди...

Alexander222

"Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...." (М.И. Кутузов)

Evgen_26

негры получили прорву саранчи. какая ещё помощь? чистый белок! пусть её и едят

gena415

Кима жил,Кима жив ,Кима будет жить