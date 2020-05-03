Пятый человек с COVID-19 умер в Приангарье

Житель Бодайбо в Иркутской области с диагностированной коронавирусной инфекцией скончался в минувшие стуки. Это пятый случай гибели пациентов с COVID-19 в регионе, сообщила пресс-служба областного Роспотребнадзора.

По данным на воскресенье 3 мая, в Иркутской области официально подтверждено 185 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе 58 человек выздоровело. Зарегистрировано пять летальных случаев.

Последняя смерть зафиксирована в Бодайбо в минувшие сутки. Скончался 44-летний мужчина из-за осложнений. Развившихся на фоне COVID-19, пишет «Твой Иркутск».

По всем случаям регистрации новой коронавирусной инфекции определен круг контактных, с передачей их для медицинского наблюдения и лабораторного обследования. Сейчас в больницах находится 121 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».