Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина

Премьер-министр Михаил Мишустин чувствует себя нормально, работает с документами и постоянно на связи с коллегами, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.

В четверг, 30 апреля Мишустин на встрече с президентом сообщил, что у него выявили коронавирус. «Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение», — приводит РИА Новоти слова Белякова.

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Мишустин уже несколько недель назад ограничил общение, встречи проводил онлайн, тем не менее, все, кто с ним лично контактировал, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование.

По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались. На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия.

В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Россия занимает седьмое место, обогнав Китай, Иран и Турцию.