НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

МЧС посоветовало промывать нос, горло и глаза после улицы

Источник:
Sibnet.ru
216 2
Фото: © pixabay.com/alexdri

Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России посоветовали после возвращения с улицы домой промывать нос, горло и глаза, чтобы снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

«После возвращения с улицы необходимо вымыть руки с мылом под теплой водой в течение 20 секунд, промыть нос и горло, умыть лицо и глаза», — говорится в рекомендациях ВНИИ ГОЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНедоказанная эффективность: как действует оксолиновая мазь?

Также специалисты рекомендуют вымыть обувь и поменять одежду, а использованные средства индивидуальной защиты утилизировать.

В случае нахождения на обязательном карантине из-за коронавируса в ВНИИ ГОЧС рекомендуют мыть руки теплой водой с мылом или обрабатывать их антисептиками перед приемом пищи и после посещения туалета.

Кроме того, нужно регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку, используя средства бытовой химии, которые имеют моющий и моюще-дезинфицирующий эффект.

Тема: Распространение коронавируса
Очаг коронавируса выявили в пансионате для престарелых в Забайкалье
Россияне рассказали, чего больше хотят после выхода из изоляции
Первые пациенты выздоровели от COVID-19 в Горном Алтае
Второй больной с коронавирусом скончался в Томске
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
•
Попова допустила возможность заражения с едой и водой
•
Трамп искренне обрадовался «воскрешению» Ким Чен Ына
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
Как это работает
•
Занять у друзей: как правильно просить в долг?
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Очаг коронавируса выявили в пансионате для престарелых в Забайкалье
Сибирь 03.05.2020 18:03
Штормовое предупреждение объявили для Новосибирской области
Сибирь 03.05.2020 17:33
Бизнес Бурятии пожаловался властям на угрозу «вымирания»
Сибирь 03.05.2020 17:03
Первые пациенты выздоровели от COVID-19 в Горном Алтае
Сибирь 03.05.2020 16:33
Самое популярное
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
64148
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
10212
Российские банки снизят ставки по рублевым вкладам
8802
Google Play бесплатно раздаст самую дорогую игру
7864
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Мишустина
•
Попова допустила возможность заражения с едой и водой
•
Трамп искренне обрадовался «воскрешению» Ким Чен Ына
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Здоровые заложники, или Больничный «арест» подозреваемых в COVID-19
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

gena415

жаль врача ,но кто её довёл до самоубийства ?? кто?ей пусть земля будет пухом А тому или той ад ,ад,ад.

ponhik78

Ну собственно это не единичный случай когда животные обращаются за помощью к людям. Плохо то, что люди...

Alexander222

"Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...." (М.И. Кутузов)

Evgen_26

негры получили прорву саранчи. какая ещё помощь? чистый белок! пусть её и едят

gena415

Кима жил,Кима жив ,Кима будет жить