Украина обвинила Россию в годовщину трагедии в Одессе

Россия не заинтересована в расследовании причин произошедшего в Доме профсоюзов в Одессе, где в результате пожара и беспорядков 2 мая 2014 года погибли 48 человек, заявил МИД Украины.

«Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия», — приводит РБЕ заявление внешнеполитического ведомства Украины.

В МИД сообщили, что события 2 мая 2014 года стали «очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия» и обвинили Москву в использовании трагедии в Одессе для разжигания вражды и ненависти.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что по делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов в суд направлено 37 обвинительных актов, приговоры вынесены трем лицам.

в Одессе 2 мая 2014 года произошли столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. В результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, несколько сотен были ранены.