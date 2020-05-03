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Украина обвинила Россию в годовщину трагедии в Одессе

Источник:
РБК
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Фото: HOBOPOCC / CC BY-SA 3.0

Россия не заинтересована в расследовании причин произошедшего в Доме профсоюзов в Одессе, где в результате пожара и беспорядков 2 мая 2014 года погибли 48 человек, заявил МИД Украины.

«Единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе и причин, которые привели к трагедии, является Россия», — приводит РБЕ заявление внешнеполитического ведомства Украины.

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В МИД сообщили, что события 2 мая 2014 года стали «очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия» и обвинили Москву в использовании трагедии в Одессе для разжигания вражды и ненависти.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что по делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов в суд направлено 37 обвинительных актов, приговоры вынесены трем лицам.

в Одессе 2 мая 2014 года произошли столкновения между проукраинскими и пророссийскими активистами. В результате беспорядков на Куликовом поле, стрельбы и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, несколько сотен были ранены.

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