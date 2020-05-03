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Полсотни новых случаев COVID-19 выявили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Медики в Новосибирской области зарегистрировали 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за стуки. Общее количество зафиксированных больных с COVID-19 достигло 620-и, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным оперативного штаба на субботу 3 мая, в Новосибирской области зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусом, из них 26 – дети, 109 человек выздоровели, семь скончались.

На ИВЛ находятся девять пациентов, всего в отделениях реанимации – 37 человек. В детскую больницу №3 госпитализированы 97 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

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В субботу в области зарегистрировали две смерти пациентов с COVID-19. Одному из умерших было 73 года. Его госпитализировали на скорой помощи в больницу 20 апреля, там диагностировали пневмонию и лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. Пневмония у мужчины развилась на фоне ишемической болезни сердца.

Второму умершему было 32 года. 23 апреля на скорой помощи его госпитализировали в инфекционную больницу №1 с пневмонией. Он входил в круг контактов ранее выявленного пациента. У мужчины была гипертоническая болезнь и ожирение.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Voland2

Наезд властей как я понял не обсуждается...

gena415

жаль врача ,но кто её довёл до самоубийства ?? кто?ей пусть земля будет пухом А тому или той ад ,ад,ад.

Evgen_26

негры получили прорву саранчи. какая ещё помощь? чистый белок! пусть её и едят

Удавиков

Кимушка наверно в казино где нибудь в Китае зависал, отдыхал короче.

Alexander222

"Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...." (М.И. Кутузов)