Полсотни новых случаев COVID-19 выявили в Новосибирске

Медики в Новосибирской области зарегистрировали 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией за стуки. Общее количество зафиксированных больных с COVID-19 достигло 620-и, сообщил региональный оперативный штаб.

По данным оперативного штаба на субботу 3 мая, в Новосибирской области зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусом, из них 26 – дети, 109 человек выздоровели, семь скончались.

На ИВЛ находятся девять пациентов, всего в отделениях реанимации – 37 человек. В детскую больницу №3 госпитализированы 97 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом.

В субботу в области зарегистрировали две смерти пациентов с COVID-19. Одному из умерших было 73 года. Его госпитализировали на скорой помощи в больницу 20 апреля, там диагностировали пневмонию и лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. Пневмония у мужчины развилась на фоне ишемической болезни сердца.

Второму умершему было 32 года. 23 апреля на скорой помощи его госпитализировали в инфекционную больницу №1 с пневмонией. Он входил в круг контактов ранее выявленного пациента. У мужчины была гипертоническая болезнь и ожирение.