США обнадежили скорым сроком создания вакцины

Американские власти рассчитывают разработать вакцину от нового коронавируса к январю 2021 года, но не могут дать гарантий, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

«Думаю, если все будет складываться удачно, то сделать это получится. Но есть ряд ситуаций, при которых могут возникнуть затруднения», — приводит ТАСС слова Фаучи. Он отметил, что ранее власти США отобрали несколько перспективных проектов по созданию препарата.

Как сообщил ранее американские СМИ, промежуточном этапе американские специалисты намерены протестировать не менее 14 «потенциальных вакцин от коронавируса».

Как пояснил Фаучи, не исключается, что неожиданно возникнут сомнения в безопасности. «Может оказаться, что она на самом деле не работает, не защищает людей», — добавил он. «Есть предположение, что она будет безопасна, эффективна, что мы сможем сделать это быстро. Думаю, все это не просто выполнимо, но, и, быть может, вполне вероятно», — пояснил он.

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Вместе с тем Фаучи подчеркнул, что не может «гарантировать это». Он заверил, что американские специалисты делают все возможное для разработки вакцины к январю.

Главный инфекционист США отметил, что ни одно государство на нынешнем этапе не может гарантировать создания «безопасной и эффективной вакцины». «Они могут проявлять осторожный оптимизм, но не могут давать гарантий», — сказал Фаучи. Он констатировал, что на создание препарата в США могут потребоваться минимум «сотни миллионов долларов».

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,13 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 66,3 тысячи человек.