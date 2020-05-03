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Трамп искренне обрадовался «воскрешению» Ким Чен Ына

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House from Washington, DC

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что рад появлению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на публике, и тому, что тот жив и здоров.

На своей странице в Twitter американский лидер сделал репост записи, посвященной церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, в которой принял участие Ким Чен Ын.

«Лично я рад видеть, что он вернулся и здоров!» — написал при этом президент США.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о первом за 20 дней появлении председателя Госсовета КНДР на публике: тот посетил 1 мая церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Позднее были также опубликованы фотографии с мероприятия.

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Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. Как отмечает ТАСС, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР.

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