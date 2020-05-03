Поджигателя леса задержали в Забайкалье. ВИДЕО

Лесной пожар на территории Агинского района Забайкальского края был делом рук поджигателя. Молодого человека задержали и заставили показать где и как он поджигал лес, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
На видео, предоставленного пресс-службой краевого МЧС, подозреваемый отвечает на вопросы специалистов. Он указывает, что возле леса взял спички и поджег сухую траву. Но на вопрос — зачем он это сделал, подозреваемый не ответил.
По данным МЧС,
молодой человек совершил несколько
поджогов травы на территории Аргалейского
лесничества в километре от населенного
пункта Лесозавод.
В результате его действий сгорело 13 гектаров леса. За это нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы с возмещением ущерба.
На территории Забайкальского края продолжают работать патрульные группы. В их состав входят сотрудники МЧС, полиции и администрации районов. Деятельность патрульных групп показывает свою эффективность, в том числе по выявлению лиц, виновных в возникновении природных пожаров.