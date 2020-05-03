Ученые сдвинули срок завершения эпидемии в России

Исследователи из сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) уточнили прогноз по сроку окончания эпидемии коронавируса в Россиии пандемии в мире.

Специалисты SUTD считают, что распространение коронавируса в России должно полностью завершиться к 12 августа 2020 года, ранее авторы исследования называли 8 августа возможной датой. При этом на 95% этот процесс завершится уже к 26 мая, на 99% - к 5 июня, приводит ТАСС прогноз ученых.

Ученые также обновили свои прогнозы по другим странам. Если в начале недели завершение пандемии коронавирусной инфекции в мире прогнозировалось к 26 ноября текущего года, то на сегодня — к 10 декабря.

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Исследователи SUTD готовят подобные прогнозы по странам, где наблюдается вспышка коронавируса, используя для этого широко известную математическую модель SIR, позволяющую, к примеру, точно моделировать эпидемии вирусных заболеваний в крупных городах.

При этом в SUTD особо отмечают, что любые предсказания имеют теоретический характер и призывают читателей с осторожностью воспринимать прогнозы и не предаваться чрезмерному оптимизму по поводу сроков завершения пандемии, основанных на подобных прогнозных моделях. Прогноз исследователей из SUTD стал широко известен в России 27 апреля, данные регулярно обновляются.