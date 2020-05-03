Еще четыре медика заразились коронавирусом в Хакасии

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Хакасии увеличилось за сутки на шесть человек, четверо из них – сотрудники медучреждений республики, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
В субботу диагноз коронавирусная инфекция также диагностировали у трех врачей. Всего на воскресенье 3 мая в
Хакасии зарегистрировано 272 случая
заболевания COVID-19 ,из них 31 случай –
среди детей, 22 человека из 272 с подтвержденным
диагнозом коронавирус – выздоровели.
Под медицинским наблюдением – 1977 человек, 36 из них – в обсерваторе, остальные – на домашней самоизоляции. На лечении остается 237 человек: 147 – в стационаре, 90 – под амбулаторным наблюдением. Они изолированы по месту жительства.
Летальных случаев в республике – семь. Сейчас специалисты устанавливают – стал ли именно COVID-19 причиной их смерти.