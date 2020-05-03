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Вспышка COVID-19 произошла на алтайском заводе по производству БАДов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Вспышку коронавирусной инфекции зафиксировали на заводе «Эвалар» в Бийске Алтайского края, где заразилось 10 человек, сообщил представитель регионального Роспотребнадзора.

«По состоянию на 29.04.2020 среди сотрудников ЗАО «Эвалар» зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19», — цитирует «Вести Алтай» сообщение Роспотребнадзора.

Все люди с COVID-19 госпитализированы в инфекционный стационар, 30 сотрудников, контактировавших с больными, отстранили от работы. Им и членам их семей выданы постановления о самоизоляции. 25 и 30 апреля в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию, пояснили в санитарном ведомстве.

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Роспотребнадзор рекомендовал предприятию исключить сокрытие фактов острого респираторного заболевания работников, сократить до минимума число сотрудников, обеспечить между ними социальную дистанцию не менее одного метра и максимально исключить использование общественного транспорта при доставке специалистов на работу.

По данным оперативного штаба на воскресенье 3 мая, в крае зарегистрирован 498 случаев заболевания. За последние сутки зарегистрировано 47 вновь выявленных инфицированных. Все в больнице находится 49 детей до 17 лет, выписаны за все время 76 пациентов, семь из них – за последние сутки.

Тема: Распространение коронавируса
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