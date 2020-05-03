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Коронавирус в Бурятии добрался до авиазавода и полиции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Коронавирусную инфекцию в Бурятии выявили у работников авиационного завода, а также у 10 полицейских, обеспечивающих порядок в обсерваторе. Всего в регионе подтверждено 373 случая инфицирования, сообщил республиканский Роспотребнадзор.

О первых заболевших на Улан-Удэнском авиационном заводе стало известно 22 апреля, когда было выявлено три случая. В субботу стало известно о 21 сотрудники предприятия с диагнозом коронавирусная инфекция. Два цеха приостановили работу.

«Установлен круг контактных лиц — почти 400 человек, это в большей части сотрудники — 356 человек, остальные — в домашних очагах», — цитирует ТАСС представителя оперштаба.

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В субботу также стало известно о 10 сотрудниках ОМВД России по Иволгинскому району, заразившихся коронавирусом. Они обеспечивали общественный порядок в обсерваторе, где находятся люди, прибывшие в Бурятию из других регионов. Всех стражей порядка госпитализировали.

По данным на утро воскресенья, в Бурятии зарегистрировано лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-19. За сутки количество больных увеличилось на 18 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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Voland2

Наезд властей как я понял не обсуждается...

gena415

жаль врача ,но кто её довёл до самоубийства ?? кто?ей пусть земля будет пухом А тому или той ад ,ад,ад.

Evgen_26

негры получили прорву саранчи. какая ещё помощь? чистый белок! пусть её и едят

Удавиков

Кимушка наверно в казино где нибудь в Китае зависал, отдыхал короче.

Alexander222

"Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву...." (М.И. Кутузов)