Коронавирус в Бурятии добрался до авиазавода и полиции

Коронавирусную инфекцию в Бурятии выявили у работников авиационного завода, а также у 10 полицейских, обеспечивающих порядок в обсерваторе. Всего в регионе подтверждено 373 случая инфицирования, сообщил республиканский Роспотребнадзор.

О первых заболевших на Улан-Удэнском авиационном заводе стало известно 22 апреля, когда было выявлено три случая. В субботу стало известно о 21 сотрудники предприятия с диагнозом коронавирусная инфекция. Два цеха приостановили работу.

«Установлен круг контактных лиц — почти 400 человек, это в большей части сотрудники — 356 человек, остальные — в домашних очагах», — цитирует ТАСС представителя оперштаба.

В субботу также стало известно о 10 сотрудниках ОМВД России по Иволгинскому району, заразившихся коронавирусом. Они обеспечивали общественный порядок в обсерваторе, где находятся люди, прибывшие в Бурятию из других регионов. Всех стражей порядка госпитализировали.

По данным на утро воскресенья, в Бурятии зарегистрировано лабораторно подтвержденных в установленном порядке случая заражения COVID-19. За сутки количество больных увеличилось на 18 человек.