Самоизоляцию посчитали причиной отказа от секса

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала причиной снижения сексуальной активности, свидетельствуют данные британской компании Reckitt Benckiser.

Выводы были сделаны на основе падения продаж средств контрацепции во время карантина. Reckitt Benckiser владеет одной из самых популярных марок презервативов в мире — Durex. В отчетности указывается, что продажи Durex в Европе и на развивающихся рынках снизились.

При этом в первые два месяца 2020 года продажи презервативов росли, падение началось в марте. Эксперты считают, что люди стали реже знакомиться и заниматься сексом, поскольку стараются сохранять дистанцию, опасаясь заразиться.

В частности, сильнее всего продажи презервативов просели в странах с большим числом зараженных — Италии, Великобритании, Испании.