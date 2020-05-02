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Самоизоляцию посчитали причиной отказа от секса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Самоизоляция из-за пандемии коронавируса стала причиной снижения сексуальной активности, свидетельствуют данные британской компании Reckitt Benckiser.

Выводы были сделаны на основе падения продаж средств контрацепции во время карантина. Reckitt Benckiser владеет одной из самых популярных марок презервативов в мире — Durex. В отчетности указывается, что продажи Durex в Европе и на развивающихся рынках снизились.

При этом в первые два месяца 2020 года продажи презервативов росли, падение началось в марте. Эксперты считают, что люди стали реже знакомиться и заниматься сексом, поскольку стараются сохранять дистанцию, опасаясь заразиться.

В частности, сильнее всего продажи презервативов просели в странах с большим числом зараженных — Италии, Великобритании, Испании.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Видать своих всех уже накормили, кто не работает на самоизоляции.

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье...

Uynachalnica

Сразу все станут самозанятыми и платить налоги! Не забыть сюда и старушек, продающих чеснок, включить!

Иванов Дмитрий

Это каким же дибилом надо быть что бы купить такое гавно за за 30 к.

fargus

Нет. Уберут из бункера няньку, прачку и повариху. Оставят лишь робота Федора. Может он рассвирепеет и...