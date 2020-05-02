Microsoft «заморозила» крупный патч Windows 10

Microsoft перенесла запуск крупного обновления May 2020 Update для Windows 10 из-за обнаруженной уязвимости.

Первоначально предполагалось, что патч выйдет 28 апреля для OEM-производителей, а 12 мая было намечено начать его повсеместное распространение конечным пользователям. Однако в обновлении была найдена так называемая уязвимость нулевого дня.

Так называют уязвимости, которые обнаруживают еще до официального выхода программы. Согласно скорректированным срокам, теперь патч начнут распространять 5 мая, обычные пользователи смогут обновить «десятку» после 28 мая.

Несмотря на то, что уязвимость уже фактически устранена, корпорация хочет сначала протестировать обновленный патч на участниках программы для инсайдеров.