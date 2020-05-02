НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Microsoft «заморозила» крупный патч Windows 10

Источник:
Sibnet.ru
87 0
Фото: © Sibnet.ru

Microsoft перенесла запуск крупного обновления May 2020 Update для Windows 10 из-за обнаруженной уязвимости.

Первоначально предполагалось, что патч выйдет 28 апреля для OEM-производителей, а 12 мая было намечено начать его повсеместное распространение конечным пользователям. Однако в обновлении была найдена так называемая уязвимость нулевого дня.

Так называют уязвимости, которые обнаруживают еще до официального выхода программы. Согласно скорректированным срокам, теперь патч начнут распространять 5 мая, обычные пользователи смогут обновить «десятку» после 28 мая.

Несмотря на то, что уязвимость уже фактически устранена, корпорация хочет сначала протестировать обновленный патч на участниках программы для инсайдеров.

Еще по теме
Telegram запустит свою операционную систему
Xiaomi представила новую MIUI 12
Telegram получит функцию групповых видеозвонков
Найдена секретная функция Word
смотреть все
Технологии #Софт
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал дату нового обращения Путина
•
Россия установила новый рекорд по количеству заболевших COVID-19
•
Microsoft «заморозила» крупный патч Windows 10
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
Как это работает
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Резинки для фитнеса: как выбрать и тренироваться дома
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
COVID-19 диагностировали у врачей в Хакасии
Сибирь 02.05.2020 20:25
Общежитие с коронавирусом в Красноярске закрыли на карантин
Сибирь 02.05.2020 17:34
Забайкалье ввело масочный режим
Сибирь 02.05.2020 14:52
Коронавирус убил двух пациентов в Новосибирске
Сибирь 02.05.2020 13:49
Самое популярное
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
52947
Ростелеком дарит подписку «Максимум» с тысячами фильмов
49616
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
25462
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
9989
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Кремль назвал дату нового обращения Путина
•
Россия установила новый рекорд по количеству заболевших COVID-19
•
Microsoft «заморозила» крупный патч Windows 10
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
Подробности
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Коронакризис, или Как пандемия меняет рынок труда
•
Онлайн-викторина: для фанатов игр и военной техники
•
Последние каникулы: как работаем и отдыхаем в мае 2020 года
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Шанс для геймера: игровые привилегии за победу в викторине
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
•
Победа онлайн: игры, истории и поздравления
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Видать своих всех уже накормили, кто не работает на самоизоляции.

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье...

Uynachalnica

Сразу все станут самозанятыми и платить налоги! Не забыть сюда и старушек, продающих чеснок, включить!

fargus

Нет. Уберут из бункера няньку, прачку и повариху. Оставят лишь робота Федора. Может он рассвирепеет и...

Иванов Дмитрий

Это каким же дибилом надо быть что бы купить такое гавно за за 30 к.