Кошка сама принесла больного котенка в клинику

Кошка в Стамбуле принесла своего больного котенка врачам отделения неотложной помощи в одной из городских больниц. Снимки животного опубликовали в Twitter.

«Сегодня мы были в больнице в отделении неотложной помощи, когда на пороге появилась кошка с котенком в зубах» — подписала свой пост одна из сотрудниц клиники. На фото заботливая кошка несет своего отпрыска в зубах.

Медики не стали выгонять кошку и проверили состояние котенка, так как он неважно выглядел. Позднее местные СМИ написали, что малыш действительно был болен, однако его здоровью ничего не угрожало, врачи оказали всю необходимую помощь.

Yavrusu biraz haylaz biri, annesi bulduu yerde kapp gtryor pic.twitter.com/GYvBXt3UQz — Merve zcan (@ozcanmerveee) April 27, 2020

Через некоторое время кошку и котенка накормили и отпустили. Реакция врачей привела в восторг пользователей соцсетей — они отметили, что турецкие медики доказали, что они могут помочь любому пациенту.