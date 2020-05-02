Кремль назвал дату нового обращения Путина

Президент России Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню, после чего обратится к россиянам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и оттуда обратится ко всем россиянам»,— сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент появился в Instagram журналистам Павла Зарубина.

Планируется, что в честь Дня Победы в Москве пройдет авиационный парад. При этом традиционное шествие по Красной площади перенесено из-за пандемии коронавируса. Традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн.

Дата перенесенного парада пока не называлась. По словам Путина, парад в Москве пройдет, когда это будет абсолютно безопасно. Эксперты предполагают, что мероприятие может состояться 3 сентября — в день окончания Второй мировой войны.