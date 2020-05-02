COVID-19 диагностировали у врачей в Хакасии

Девять новых случаев заражения коронавирусом выявили в Хакасии за последние сутки, трое заболевших — врачи, сообщила в субботу пресс-служба правительства Республики Хакасия.

Трое из девяти новых выявленных случаев — медицинские работники, два инфицированных привезли вирус из Москвы, остальные — служебные и семейные контакты.

С начала эпидемиологической ситуации, по данным на 2 мая, в Хакасии COVID-19 заболели 266 человек, 22 человека выздоровели, зарегистрировано семь случаев летального исхода. но стала ли причиной смерти этих пациентов именно коронавирусная инфекция, установит экспертиза.