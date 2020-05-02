Концерт российских звезд покажут на Первом канале в поддержку врачей

Большой концерт-акция с участием российских артистов покажут на Первом канале 3 мая в поддержку медицинских работников, сообщила пресс-служба телеканала.

«В поддержку медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией и каждый день спасают жизни», — говорится в анонсе концерта.

В концерте-акции выступят Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Евгений Миронов и Петр Дранга, UMA2RMAN, EMIN, Полина Гагарина, Александр Маршал, Валерия, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Сергей Безруков и другие.

Концерт «Нашим врачам. Мы говорим вам: "Спасибо!"» покажут на Первом канале 3 мая в 22.00.