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Концерт российских звезд покажут на Первом канале в поддержку врачей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ailura / CC BY-SA 3.0 at

Большой концерт-акция с участием российских артистов покажут на Первом канале 3 мая в поддержку медицинских работников, сообщила пресс-служба телеканала.

«В поддержку медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией и каждый день спасают жизни», — говорится в анонсе концерта.

В концерте-акции выступят Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, Евгений Миронов и Петр Дранга, UMA2RMAN, EMIN, Полина Гагарина, Александр Маршал, Валерия, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Сергей Безруков и другие.

Концерт «Нашим врачам. Мы говорим вам: "Спасибо!"» покажут на Первом канале 3 мая в 22.00.
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Uynachalnica

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Вообще без разницы на его здоровье...

Uynachalnica

Сразу все станут самозанятыми и платить налоги! Не забыть сюда и старушек, продающих чеснок, включить!

fargus

Нет. Уберут из бункера няньку, прачку и повариху. Оставят лишь робота Федора. Может он рассвирепеет и...

Иванов Дмитрий

Это каким же дибилом надо быть что бы купить такое гавно за за 30 к.