Названо реальное количество заболевших COVID-19 москвичей

Реальное количество заболевших COVID-19 в Москве по результатам скрининговых исследований составляет около 2% от населения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Это — минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», — подчеркнул градоначальник.

Собинин добавил, что выявляемость инфекции в Москве удалось увеличить почти в два раза, по этому показателю российская столица вышла в мировые лидеры. Скрининговые исследования позволяют обнаруживать заболевание без его видимых проявлений.

«Количество тяжелобольных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии. Тем не менее очевидно, что угроза пока нарастает», — сказал мэр, напомнив о необходимости максимально ответственно относиться к мерам самоизоляции.

Официально население Москвы приближается к 13 миллионам человек. Таким образом, под данным скрининговых исследований, реальное количество заболевших коронавирусом москвичей составляет порядка 260 тысяч.