Создатели «Ведьмака» отказались обнажить Цири и Геральта

Разработчики «Ведьмака 3» объяснили журналистам, почему в игре Геральта и Цири нельзя увидеть полностью обнаженными, хотя другие персонажи нередко раздеваются.

Представители CD Projekt RED в интервью каналу MonstersAndExplosions на Twitch пояснили, что ключевых героев не стали раздевать из-за возрастного рейтинга, так как рейтинговые агентства внимательно рассматривают сцены, в которых главными героями управляет игрок.

Считается, что эротические эпизоды с участием обнаженных ключевых персонажей могут негативно повлиять на психику пользователя, в результате на игру могут наложить дополнительные возрастные ограничения.

Именно поэтому главных героев, которыми пользователи могли управлять, в игре нельзя увидеть полностью обнаженными, хотя контекст некоторых игровых сцен допускал подобный сценарий, а сам проект имел возрастной ценз 18+.

Действие игры происходит в вымышленном фэнтезийном мире, созданном по мотивам серии романов «Ведьмак» польского писателя Анджея Сапковского. Профессиональный охотник на чудовищ Геральт из Ривии отправляется в путешествие в поисках девушки по имени Цири.