Обнаружен новый симптом коронавируса

Новый симптом отмечен у инфицированных коронавирусом россиян, примерно у каждого десятого есть кожные высыпания на верхней половине тела, сообщил главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Медик сделал заявление в ходе трансляции, запись которой опубликована в Facebook Российского еврейского конгресса «У десяти процентов пациентов с COVID-19 мы видим кожные проявления, о которых немного писалось», — сказал главврач.

Проценко напомнил, что с такими симптомами сталкивались британские врачи, а также китайские медики, однако процент пораженных высыпаниями был намного меньше российского показателя. Высыпания обычно появляются в области кистей и живота.

Специалист указал, что какие-либо выводы о возможной мутации вируса можно сделать «по разнице клинической картины» у пациентов в России и за рубежом. «Наверняка по мере распространения вирус мутирует», — подытожил главврач.