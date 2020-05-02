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Общежитие с коронавирусом в Красноярске закрыли на карантин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Новосибирской области

Красноярское общежитие закрыли на карантин из-за обнаружения жильцов с коронавирусом, сообщается на сайте мэрии города.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Красноярска вводятся ограничительные мероприятия (карантин) в многоквартирном жилом доме с расположением жилых помещений по коридорному типу», — говорится в сообщении.

Карантин введен в общежитии по адресу улица Краснопресненская, дом 31, ограничительные меры действуют с 1 мая до особого распоряжения властей. Кроме общежития под карантин попала придомовая территория.

Отмечается, что в здании было лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 15 человек госпитализированы. По факту в доме проживает 42 человека.

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Общежитие с коронавирусом в Красноярске закрыли на карантин
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