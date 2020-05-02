Рассекречены документы о штурме Берлина

Минобороны опубликовало рассекреченные документы времен Великой Отечественной войны о взятии Берлина советскими войсками. Публикация приурочена к 75-летию завершения Берлинской наступательной операции.

Так, ведомство на своем сайте продемонстрировало боевое донесение маршала Георгия Жукова руководителю СССР Иосифу Сталину от 30 апреля 1945 года о захвате главного здания Рейхстага, на котором подняли советский флаг.

Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Обнародован архивный документ, в котором командующий обороной Берлина генерал Гельмут Вейдлинг отдал приказ прекратить борьбу. Немецкий военный написал, что лидер нацисткой Германии Адольф Гитлер покончил с собой.

20 апреля 1945 года Ставкой была издана директива об изменении отношения к немецким военнопленным и гражданскому населению. Офицерскому составу были предъявлены строгие требования в деле воспитания личного состава и предотвращения случаев самоуправства над пленными немецкими солдатами и офицерами, а также гражданским населением.

Согласно приказам, сразу после завершение операции советское командование занялось вопросом обеспечения продовольствием жителей Берлина. В городе ввели карточки. На каждого гражданина выделяли по 3 килограмма хлеба, 0,5 килограмма мяса, почти 1,5 килограмма сахара, 350 грамм кофе, а также овощи, картофель и молочные продукты.



Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Берлинская наступательная операция началась 16 апреля 1945 года и завершилась 2 мая. Ее проводили три советских фронта — 1-й Белорусский, 2-й Белорусский и 1-й Украинский. После взятия Берлина Великая Отечественная война практически была завершена.