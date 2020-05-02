Россия установила новый рекорд по количеству заболевших COVID-19

Количество выявленных зараженных коронавирусом россиян за прошедшие сутки достигло 9623, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Всего в стране зарегистрировано 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек», — говорится в сообщении. Это рекордный показатель ежедневного прироста заболевших за все время с начала пандемии.

Больше всего новых случаев заражения приходится на Москву (5358 человек), Московскую область (807) и Санкт-Петербург (323). При этом отмечается, что 46,6% новых зараженных не имели клинических симптомов болезни.

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За сутки также зарегистрировано 57 смертей, за все время от коронавируса в России скончалось 1222 человека. Прежний рекордный прирост числа заболевших зафиксировали сутки назад, коронавирус подтвердили у 7 933 человек.