Забайкалье ввело масочный режим

Глава Забайкалья Александр Осипов ввел в регионе обязательный масочный режим в целях предотвращения заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

«Со 2 мая ношение защитной маски или респиратора, которые снижают риск заражения коронавирусной инфекции, стало обязательным при посещении общественных мест в крае», — говорится в сообщении.

Согласно подписанному губернатором Забайкалья Александром Осиповым постановлению, граждане обязаны носить защитные маски или респираторы в жилых домах, включая подъезды, лестницы, лестничные площадки и лифты.

Также в список вошли нежилые помещения — рынки, торговые объекты. Маски стали обязательными в общественном транспорте, на рабочем месте, на детских площадках и других местах.

По данным властей, на 2 мая в регионе подтверждено 167 случаев новой коронавирусной инфекции, среди них 23 ребенка. За сутки было зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом.