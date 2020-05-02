Лидер КНДР «воскрес» и посрамил западную разведку

Северокорейский лидер Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней, опровергнув сообщения о своей смерти.

Ким Чен Ын 1 мая принял участие в запуске завода по производству удобрений в городе Сунчхон, соответствующие фотографии распространило северокорейское агентство ЦТАК. Он не появлялся на публике с 12 апреля.

«Во время исполнения приветственного марша уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын появился на церемонии и лично разрезал ленточку. Затем он с теплотой помахал рукой в ответ толпе и строителям, которые с энтузиазмом кричали ура», — говорится в сообщении.

Южнокорейское издание Daily NK ранее написало, что Ким Чен Ын проходит курс лечения после операции на сердце. Ряд западных разведок заподозрили, что лидер КНДР умер, а власти страны скрывают это, решая вопрос с передачей власти.