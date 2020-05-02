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Коронавирус убил двух пациентов в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области

Медики выявили за сутки 43 новых случаев инфицирования коронавирусом в Новосибирской области, два пациента скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

«По данным оперативного штаба на 12.00 (08.00 мск) 2 мая в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 43 человек. Два человека скончались», — говорится в сообщении.

Одному из умерших было 73 года. Его госпитализировали на скорой помощи в больницу 20 апреля, там диагностировали пневмонию и лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию. У мужчины было хроническое заболевание сердца.

Второму умершему было 32 года. 23 апреля на скорой помощи его госпитализировали в инфекционную больницу с пневмонией. Он входил в круг контактов ранее выявленного пациента. У мужчины была гипертоническая болезнь и ожирение.

Всего в регионе зарегистрировано 569 случаев заражения коронавирусом, из них 25 — дети. 105 человек выписаны, семь скончались. В отделениях реанимации находятся 37 человек, семь человек — на ИВЛ.

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